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Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini ’Heimlich’ manevrası!

Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 20:11
Olay, öğle saatlerinde Sakarya'nın Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefessiz kalan öğrenci kısa sürede fenalaşırken, durumu fark eden Müdür Yardımcısı Güngör Köklü hızla olaya müdahale etti. Köklü, yaptığı Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes borusundaki yiyeceği çıkardı. O anları gören diğer öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, müdahalenin ardından herkes derin bir nefes aldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini ’Heimlich’ manevrası!
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