Ne uygulamadan kaçabildiler ne de cezadan! Yapılan kontrollerde 169 bin 263 lira trafik cezası kesildi

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, ve asayiş ekipleri şehir merkezinin belirli noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Farklı 2 noktada yaklaşık 2 saat süren uygulamalarda 27 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulama noktalarından kaçmaya çalışan motosiklet sürücileri ise ara sokaklarda bulunan görevli polis ekipleri tarafından yakalanarak tekrar uygulama noktalarına getirildi. Bu çerçevede, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan, ehliyetsiz motosiklet kullanan, kask takmadan motosiklet kullanan, abartı egzoz takan plakasız motosiklet ile dolaşan ve polisin "dur" ihtarına uymayan Ters yönde seyir eden motosiklet ve araç sürücülerine 169 bin263 lira trafik para cezası kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ise trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

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