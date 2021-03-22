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Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye dikkat ettiler! İstanbul’da asker eğlencesi 'pes' dedirtti
Koronavirüs vakalarının her geçen gün artmasına rağmen Avcılar’da düzenlenen asker eğlencesi pes dedirtti. Halayların çekildiği eğlencede sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Öte yandan birçok kişinin maske takmadığı görüntülendi.
Koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe artarken Avcılar'da sosyal mesafesiz ve maskesiz asker eğlenceleri izleyenlere pes dedirtti.
Sosyal mesafenin ve maske kuralının dikkate alınmadığı eğlencede halaylar çekilip meşaleler yakıldı. Görenlere pes dedirten görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların meşaleler yakarak halaylar çektiği görülüyor. Birçok kişinin maske takmadığı görüntüler pes dedirtti.