Ne ismi biliniyor ne de ailesi... Enkazdan çıkarılan 15 aylık bebeğe sağlıkçılar gözü gibi bakıyor

Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan 15 aylık bebek Mersin'de tedavi altına alındı. Burada Çiçek adı verilen bebeğin ne ailesinden bir haber var ne de gerçek isminden. Hastane çalışanlarının gözü gibi baktığı bebek ailesine kavuşmayı bekliyor.

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