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Ne hapları ne tozları sağlıklı! Kolajen deposu: Kelle paça

Ne hapları ne tozları sağlıklı! Kolajen deposu: Kelle paça

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 09:25
Yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklemleri güçlendiriyor. Bu vaatlerle piyasada onlarca çeşit kolajen takviyesi satılıyor. Ancak doktorlara göre toz ve kapsül halinde satılan kolajenler yarardan çok zarar verebilir. Sağlıklı şekilde kolajen almanın yolu ise aslında çok basit.
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Kolajen deposu: Kelle paça
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