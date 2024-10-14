Ne hapları ne tozları sağlıklı! Kolajen deposu: Kelle paça

Yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklemleri güçlendiriyor. Bu vaatlerle piyasada onlarca çeşit kolajen takviyesi satılıyor. Ancak doktorlara göre toz ve kapsül halinde satılan kolajenler yarardan çok zarar verebilir. Sağlıklı şekilde kolajen almanın yolu ise aslında çok basit.

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