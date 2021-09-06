Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış takdir topladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde minibüste bulduğu parayı sürücüye teslim eden şahıs, sürücü ve paranın sahibi tarafından ödüllendirilmek üzere her yerde aranıyor. Edinilen bilgiye göre 'insanlık ölmemiş' dedirten olay Nazilli’de yaşandı. Nazilli 65 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyesi 09 M 1520 plakalı minibüsün sürücüsü Kemal Zelvüt, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde bir yolcu tarafından kendisine teslim edilen tomar halindeki 5 bin TL’nin sahibini uzun süre bulamadı. Minibüste bulunan 2 kameranın kayıtlarını da izleyen sürücü Kemal Zelvüt, parayı düşüreni tespit edemeyince buluntu parayı kooperatif başkanına teslim etti. Olaydan bir gün sonra kooperatife gelerek parasını minibüste düşürdüğünü ifade eden Yüksel Bora isimli vatandaş kendisine verilen müjde ile parasına kavuştu. Parasını henüz tanımadığı bir duyarlı vatandaş sayesinde kavuşan Yüksel Bora “Bana bu iyiliği yapanı bulup ödüllendireceğim” dedi.

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