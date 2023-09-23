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Navigasyon kazaları artıyor

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Giriş: 23.09.2023 12:07
Özellikle son dönemde navigasyon uygulamaları bir kez daha gündemde. Son olarak ABD’de tarif edilen rota, sürücünün ölümüne sebep oldu. Peki navigasyon kullanırken nelere dikkat etmeli?
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