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NATO zirvesinde yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan’dan liderlerle peş peşe görüşmeler

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 11.07.2024 08:59
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentindeki NATO Liderler Zirvesi'nin 2. günü yoğun diplomasi trafiğiyle devam etti. Zirvede art arda görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın Washington programı da baş döndürdü.
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