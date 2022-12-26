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Nasreddin Hoca’nın sandukası Sivrihisar’da! Yıllar süren araştırmalar sonucu tespit edildi

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 15:56
Eskişehir Sivrihisar'da, yıllar önce tesadüfen bulunan mermer sandukanın Nasreddin Hoca'ya ait olduğu tespit edildi. 1 tonluk sanduka geçmişte Selçuklu Mezarlığının bulunduğu ilçe belediye binasının girişinde sergileniyor.
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