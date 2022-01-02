02 Ocak 2022, Pazar
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Nasıl dublör olunur? Aksiyon dolu sahneler nasıl çekiliyor? A Haber ekibi aksiyonun içinde! "Delisiniz" dedi bakın neler yaptı
Film ve dizilerdeki aksiyon dolu sahneler nasıl çekiliyor? Dövüş ve patlama sahnelerinde neler yaşanıyor? A Hber muhabiri Murat Dada ve kameraman Engin Can Çelik dublörlerle özel bir çekim yaptı. İşte o aksiyon dolu anlar...