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Nasıl dublör olunur? Aksiyon dolu sahneler nasıl çekiliyor? A Haber ekibi aksiyonun içinde! "Delisiniz" dedi bakın neler yaptı

A Haber
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Giriş: 02.01.2022 13:46
Film ve dizilerdeki aksiyon dolu sahneler nasıl çekiliyor? Dövüş ve patlama sahnelerinde neler yaşanıyor? A Hber muhabiri Murat Dada ve kameraman Engin Can Çelik dublörlerle özel bir çekim yaptı. İşte o aksiyon dolu anlar...
A Haber ekibi aksiyonun içinde A HABER EKİBİ AKSİYONUN İÇİNDE
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A Haber ekibi aksiyonun içinde
A Haber ekibi aksiyonun içinde
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