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NASA'dan uzay tutkunlarını etkileyecek veda! İşte 2021’in en çok beğenilen Mars fotoğrafları

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Giriş: 25.12.2021 11:09
Son dakika dünya haberleri... NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracından gelen fotoğrafları kullanarak özel bir video oluşturdu. İşte uzay tutkunlarını heyecanlandıran o görüntüler...
Uzay tutkunlarını etkileyecek veda UZAY TUTKUNLARINI ETKİLEYECEK VEDA
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