25 Aralık 2021, Cumartesi
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NASA'dan uzay tutkunlarını etkileyecek veda! İşte 2021’in en çok beğenilen Mars fotoğrafları
Son dakika dünya haberleri... NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracından gelen fotoğrafları kullanarak özel bir video oluşturdu. İşte uzay tutkunlarını heyecanlandıran o görüntüler...