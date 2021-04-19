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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak

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Giriş: 19.04.2021 13:48
NASA'nın Mars'taki heyecan veren yeni çalışması, tüm dikkatleri üzerine çekti. NASA, geçtiğimiz hafta Mars'ta, minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu. Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity'nin bugün uçurulacağı açıklandı. 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirildi.
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