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NASA'dan istifa etti Türkiye'ye geri döndü

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Giriş: 23.01.2024 14:53
Güncelleme:23.01.2024 14:54
NASA'daki süresiz kontratını iptal ederek yurda dönen astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndan övgüyle bahsederek "Milli Uzay Programı maddelerinin teker teker gerçekleştiğini görmek beni mutlu ediyor. Türkiye'de bunların gerçekleşmesi, bu iradenin devam edeceğine inancımı pekiştiriyor." dedi.
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