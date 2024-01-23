NASA’dan istifa etti Türkiye’ye geri döndü

NASA'daki süresiz kontratını iptal ederek yurda dönen astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndan övgüyle bahsederek "Milli Uzay Programı maddelerinin teker teker gerçekleştiğini görmek beni mutlu ediyor. Türkiye'de bunların gerçekleşmesi, bu iradenin devam edeceğine inancımı pekiştiriyor." dedi.