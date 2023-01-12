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NASA yaşama elverişli gezegen keşfetti! Dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede

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Giriş: 12.01.2023 09:26
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyaya yaklaşık 100 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen ve yaşama elverişli dünya boyutunda bir öte gezegen keşfetti. NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." dedi.
NASA yaşama elverişli gezegen keşfetti
NASA yaşama elverişli gezegen keşfetti
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