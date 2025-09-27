Narman Peri Bacaları görsel şölen oluşturuyor

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan ve halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinen Narman Peri Bacaları, milyonlarca yıllık oluşumlarıyla ziyaretçilerini mest ediyor. Kırmızı renkli tüf kayalarının rüzgâr ve yağmur etkisiyle şekillenmesi sonucu ortaya çıkan bu doğal güzellikler, Kapadokya'daki peri bacalarına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

