Narkotik şubeyi yasa boğan ölüm! Zehir tacirinin kıyafeti zehirledi…

Ares, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyasıydı. Narkotik ekiplerinin can yoldaşıydı. Nice başarılı operasyonlarda görev yapan Ares, yine bir operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüpheliyi etkisiz hale getirmek için canından oldu. Kimyasal maddeden zehirlenen Ares, narkotik şubeyi yasa boğdu.

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