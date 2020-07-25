Narkotik köpekleri nasıl eğitiliyor? A Haber sizler için araştırdı

Uyuşturucuyla mücadelede narkotik köpekleri çok önemli bir rol üstleniyor. Peki bu köpekler nasıl eğitiliyor? Van’da narkotik köpeklerin eğitildiği merkezde A Haber muhabiri Ahmet Çelik bu sorunun cevabını araştırdı. Uyuşturucu düşmanı olan narkotik köpekleri tüm gün süren eğitimleriyle ölüm tacirlerine geçit vermiyor. İşte tüm detaylar…