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Narkotik köpekleri nasıl eğitiliyor? A Haber sizler için araştırdı

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Giriş: 25.07.2020 11:43
Güncelleme:25.07.2020 11:44
Uyuşturucuyla mücadelede narkotik köpekleri çok önemli bir rol üstleniyor. Peki bu köpekler nasıl eğitiliyor? Van’da narkotik köpeklerin eğitildiği merkezde A Haber muhabiri Ahmet Çelik bu sorunun cevabını araştırdı. Uyuşturucu düşmanı olan narkotik köpekleri tüm gün süren eğitimleriyle ölüm tacirlerine geçit vermiyor. İşte tüm detaylar…
Narkotik köpekleri nasıl eğitiliyor?
Narkotik köpekleri nasıl eğitiliyor?
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