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Narkotik köpekleri nasıl eğitiliyor? A Haber sizler için araştırdı
Uyuşturucuyla mücadelede narkotik köpekleri çok önemli bir rol üstleniyor. Peki bu köpekler nasıl eğitiliyor? Van’da narkotik köpeklerin eğitildiği merkezde A Haber muhabiri Ahmet Çelik bu sorunun cevabını araştırdı. Uyuşturucu düşmanı olan narkotik köpekleri tüm gün süren eğitimleriyle ölüm tacirlerine geçit vermiyor. İşte tüm detaylar…