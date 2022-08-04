04 Ağustos 2022, Perşembe
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Narkotik köpeği “Kadeh” buldu! Esrarı bakın nereye saklamış
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek “Kadeh” uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.