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Narkotik köpeği “Kadeh” buldu! Esrarı bakın nereye saklamış

İHA
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Giriş: 04.08.2022 15:20
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek “Kadeh” uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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