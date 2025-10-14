14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı

Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 19:27
Konya merkezli 12 ilde 3 bin 319 polisin katıldığı "Narkokapan Konya" operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 338 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılan operasyonda 421 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Samsun’da sıkışmalı trafik kazası!
Samsun'da sıkışmalı trafik kazası!
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
48 yaşındaki adam siyanür içti!
48 yaşındaki adam siyanür içti!
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Gazeteci Koca’ya silahlı saldırı anı kamerada
Gazeteci Koca’ya silahlı saldırı anı kamerada
Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın
Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın
Kilosu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor!
Kilosu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor!
Anne ve babaların beklediği haber geldi!
Anne ve babaların beklediği haber geldi!
Daha Fazla Video Göster