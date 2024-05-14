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Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini dron ile denetliyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 13:07
Aksaray’da okul bölgelerinde geniş çaplı uygulamalar yapan polis, dron ve uyuşturucu köpeğiyle yaptığı denetimlerde hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor.
Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini denetliyor
Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini denetliyor
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