Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni: Sesi çok rahattı, panik hali yoktu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin’in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran (44), "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi.

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