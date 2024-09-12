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Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni: Sesi çok rahattı, panik hali yoktu

Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni: Sesi çok rahattı, panik hali yoktu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 16:24
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin’in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran (44), "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi.
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