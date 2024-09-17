Narin'in köyünde neler yaşanıyor? A Haber bölgeden aktardı

A haber ekiplerinin Tavşantepe köyünde haber nöbeti sürüyor. Peki Narin Güran soruşturması ile ilgili yeni detaylar var mı? Sır perdesi nasıl aralanacak? Narin'in köyünde neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, tüm gelişmeleri olay yerinden aktardı.