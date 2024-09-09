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Narin’in cesedinin taşındığı otomobilin görüntüleri!

Narin’in cesedinin taşındığı otomobilin görüntüleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 23:00
Diyarbakır’da Narin Güran’ın cesedini otomobiliyle taşıyan itirafçını aracı, havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdığı belirlendi. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde N. B.'nin, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.
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