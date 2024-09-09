09 Eylül 2024, Pazartesi
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Narin’in cesedinin taşındığı otomobilin görüntüleri!
Diyarbakır’da Narin Güran’ın cesedini otomobiliyle taşıyan itirafçını aracı, havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdığı belirlendi. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde N. B.'nin, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.