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Narin’in cesedini bu araçla taşımış!

Narin’in cesedini bu araçla taşımış!

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Giriş: 10.09.2024 08:34
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini otomobiliyle taşıyan şahsın aracının havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdığı belirlendi.
Narin’in cesedini bu araçla taşımış!
Narin’in cesedini bu araçla taşımış!
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