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Narin’in cansız bedeni bulundu! Uzman isim A Haber’de

Narin’in cansız bedeni bulundu! Uzman isim A Haber’de

Mehmet Karataş
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Giriş: 08.09.2024 12:01
Diyarbakır’ın Bağlar ilçene bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos tarihinde kayboldu. 19 gündür süren arama çalışmalarından acı haber geldi ve Narin’in cansız bedeni bulundu. Olaya dair gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan önemli değerlendirmelerde bulundu.
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