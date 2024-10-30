30 Ekim 2024, Çarşamba
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Narin'in babası Arif Güran A Haber’e konuştu! Cezaevine neden hiç gitmedi?

Narin'in babası Arif Güran A Haber’e konuştu! Cezaevine neden hiç gitmedi?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 12:12
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran'ın babası Arif Güran A Haber'e konuştu. Arif Güran, “Nevzat Bahtiyar 18 gün boyunca yanımda canice durdu.” ifadelerini kullandı.
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