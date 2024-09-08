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Narin’i arama çalışmalarında 19. gün!

Narin’i arama çalışmalarında 19. gün!

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 09:43
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışmaları 19 gündür aralıksız olarak sürüyor. Bölgede haber nöbetine devam eden muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı.
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Narin’i arama çalışmalarında 19. gün!
Narin’i arama çalışmalarında 19. gün!
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