07 Eylül 2024, Cumartesi
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Narin'i arama çalışmaları! Derede bir ize rastlanılmadı
Kayıp Narin'i arama çalışmaları 18. gününe girdi. Narin Güran'dan bir iz arayan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken küçük çocuğa ilişkin yeni bir ihbar geldi. Ekipler çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.