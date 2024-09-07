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Narin'i arama çalışmaları! Derede bir ize rastlanılmadı

Narin'i arama çalışmaları! Derede bir ize rastlanılmadı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 10:07
Kayıp Narin'i arama çalışmaları 18. gününe girdi. Narin Güran'dan bir iz arayan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken küçük çocuğa ilişkin yeni bir ihbar geldi. Ekipler çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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