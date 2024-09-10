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Narin’den alınan 91 örnek İstanbul’da incelenecek

Narin’den alınan 91 örnek İstanbul’da incelenecek

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 09:03
8 yaşındaki Narin Güran’ın kesin ölüm nedeni ve ölüm tarihi İstanbul'da Narin’den alınan 91 örneğin adli tıpta incelenmesinden sonra ortaya çıkacak. Son detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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