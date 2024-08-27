27 Ağustos 2024, Salı
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Narin'den 7 gündür haber yok! Diyarbakır'da kaybolan kız deprem görüntüleme cihazıyla aranıyor
Tüm Türkiye, eli yüreğinde, Diyarbakır’dan gelecek iyi bir haber bekliyor. 7 gün oldu hala Narin’in izine rastlanmadı. En güçlü şüphe hala Narin’in kaçırılmış olması. Arama çalışmaları ne aşamada? Son durumu muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı. Sinan Yılmaz yaptığı açıklamalarda bir göletin tespit edildiğini ve göletin boşaltılıp kontrol edileceğini ifade etti.