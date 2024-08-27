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Narin'den 7 gündür haber yok

Narin'den 7 gündür haber yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 10:49
Tüm Türkiye, eli yüreğinde, Diyarbakır'dan gelecek iyi bir haber bekliyor. 7 gün oldu hala Narin'in izine rastlanmadı. En güçlü şüphe hala Narin'in kaçırılmış olması. Arama çalışamalrı ne aşamada? Son durumu muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı.
Narin’den 7 gündür haber yok
Narin'den 7 gündür haber yok
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