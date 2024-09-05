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Narin'den 16 gündür haber yok

Narin'den 16 gündür haber yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 16:31
Diyarbakır'da kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'dan hala bir iz yok. Özel ekipler çalışmaları titizlikle yürütüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Narin’den 16 gündür haber yok
Narin'den 16 gündür haber yok
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