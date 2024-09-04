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Narin'den 15 gündür haber yok! Köy mezarlığında arama gerçekleştirildi

Narin'den 15 gündür haber yok! Köy mezarlığında arama gerçekleştirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 18:44
Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala bir iz yok. Narin'i arama çalışmaları 15'inci gününde de devam ederken, köy mezarlığında yeraltı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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