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Narin yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor

Narin yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 16:56
Güncelleme:07.09.2024 17:06
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor. Ankara’dan getirilen ve JASAT ekipleri tarafından aramalarda kullanılan cihazı A Haber ekrana getirdi. Bölgede yapılan çalışmaları muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı. Yılmaz, “Narin’i arama çalışmaları 18 günde devam ediyor. Bölgede bir gölette aramalar sürüyor. Ankara’dan özel olarak getirilen yeraltı görüntüleme cihazı ile aramalar devam ediyor. Bölgede bulunan bir gölete dalış yapıldı ve karış karış taramalar yapıldı. Hassas burunlu köpekler de çalışmalarda destek veriyor.” dedi.
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