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Narin önlük giyecekti kefen giydi

Narin önlük giyecekti kefen giydi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 08:43
8 yaşındaki Narin yaşasaydı bu dönem 3. sınıfa başlayacaktı. Önlük giymesi gerekirken ona beyaz kefen giydirdiler. Acımasızca katlettiler onu. Minik Narin mezara gitti, arkadaşları ise okula. Minik Narin’den ise geriye tek şey fotoğraflarındaki o tatlı gülümseme kaldı.
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Narin önlük giyecekti kefen giydi
Narin önlük giyecekti kefen giydi
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