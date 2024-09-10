Narin önlük giyecekti kefen giydi

8 yaşındaki Narin yaşasaydı bu dönem 3. sınıfa başlayacaktı. Önlük giymesi gerekirken ona beyaz kefen giydirdiler. Acımasızca katlettiler onu. Minik Narin mezara gitti, arkadaşları ise okula. Minik Narin’den ise geriye tek şey fotoğraflarındaki o tatlı gülümseme kaldı.

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