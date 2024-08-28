Narin ile ilgili müjdeli haber bekleniyor! Tümgeneral Selçuk Yıldırım: Çember daraldı, Narin'i sağ bulacağız

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım kayıp Narin Günay'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk Yıldırım, “Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var çember daraldı, Narin'i sağ bulacağız. Gönlümüz sağ olarak bulmakta yana. 66 kişinin ifadesi alındı, bir kişi gözaltında. Devletimiz kayıp çocuğumuz için bölgede seferber.” dedi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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