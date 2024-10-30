Narin Güran’ın köyünde ölüm sessizliği! Kimse konuşmuyor

Narin Güran'ın katledilmesinin ardından olayı takip eden gazeteciler köydeki onlarca kişiye mikrofon uzatmış ama neredeyse kimseden gerçek anlamda bir röportaj alamamıştı. Cinayete ilişkin dava gelecek hafta başlayacak ama köydeki ölüm sessizliği hala devam ediyor.

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