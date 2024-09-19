Narin Güran'ın histopatoloji raporunun detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'da dere kenarına gömülü şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin "Histopatoloji" raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre Narin'in boyun bölgesi ve çene altında yoğun kanama tespit edildi. Narin'in göğüs kısmına da baskı uygulandığı tespit edilirken, küçük kızın elle ya da bir cisimle boğulduğu üzerinde duruluyor. İşte ahaber.com.tr'nin ulaştığı histopatoloji raporunun detayları...

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