Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran katliamın neresinde?

12 tutuklu sanıktan 11'i sussa da, yakalandıktan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesiyle soruşturma dosyasına yeni deliller eklendi. Bir yandan o deliller inceleniyor, diğer yandan görüntü ve ses kayıtları. Düğümün çözümüne adım adım yaklaşılıyor.

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