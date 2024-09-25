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Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran katliamın neresinde?

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran katliamın neresinde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 09:04
12 tutuklu sanıktan 11'i sussa da, yakalandıktan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesiyle soruşturma dosyasına yeni deliller eklendi. Bir yandan o deliller inceleniyor, diğer yandan görüntü ve ses kayıtları. Düğümün çözümüne adım adım yaklaşılıyor.
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