Narin Güran’ı arama çalışmaları 12. günde

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye, küçük Narin'den gelecek iyi haberleri beklerken son olarak amcası Sami Güran dün gözaltına alınmıştı. Amca Sami Güran'ın aracında yapılan incelemede Narin'e ait DNA'lar bulunmuştu. Amca Güran'ın bir uygulama aracılığı ile telefonundaki mesaj ve aramaları sildiği iddia edildi.