Narin Güran soruşturması! Kamerada kayıp 8 gün araştırılıyor

Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. Cinayetin nasıl gerçekleştiği hala belirsizliğini koruyor. Bu arada Narin'in mezarı yeniden açıldı. Otopsiden gelen kemikler ve kıkırdak dokusu kabrine konuldu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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