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Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye talebi

Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 18:03
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya ile Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hazırlanıp Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında ise Çocuk Mahkemesi'ne sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.
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Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye talebi
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