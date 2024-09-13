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Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü? O iddialar yalan çıktı

Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü? O iddialar yalan çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 15:03
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada Salim Güran’ın yanında çalışan işçisine "Kızın bedenini yok ettiniz mi?" şeklinde bir ses kaydının olduğunu iddia edilirken bu iddialar yalan çıktı. Olaya ilişkin ilk detayları A Haber'de aktaran Nazif Karaman "Hiçbir şekilde böyle bir telefon kaydından bahsedilmiyor. Eğer böyle bir kayıt olsaydı dosyaya girseydi hakim sorar mıydı sormaz mıydı." ifadelerini kullandı.
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