10 Eylül 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı
Narin Güran cinayeti gizli itirafla düğüm çözülürken amca Salim Güran’ın Narin cesedini taşıdığı arabanın arka koltuğunda bazı şahısların olduğu iddia ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Yılmaz, “Tabi şu anda böyle bir iddia var. Bu noktada savcılık çalışma yapacaktır. Güvenlik kameraları, görgü tanıkları ve muhtar olan Salim Güran’ın ifadesi bu noktada çok önemli olacaktır” dedi.