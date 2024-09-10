Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı

Narin Güran cinayeti gizli itirafla düğüm çözülürken amca Salim Güran’ın Narin cesedini taşıdığı arabanın arka koltuğunda bazı şahısların olduğu iddia ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Yılmaz, “Tabi şu anda böyle bir iddia var. Bu noktada savcılık çalışma yapacaktır. Güvenlik kameraları, görgü tanıkları ve muhtar olan Salim Güran’ın ifadesi bu noktada çok önemli olacaktır” dedi.

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