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Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı

Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 08:58
Narin Güran cinayeti gizli itirafla düğüm çözülürken amca Salim Güran’ın Narin cesedini taşıdığı arabanın arka koltuğunda bazı şahısların olduğu iddia ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Yılmaz, “Tabi şu anda böyle bir iddia var. Bu noktada savcılık çalışma yapacaktır. Güvenlik kameraları, görgü tanıkları ve muhtar olan Salim Güran’ın ifadesi bu noktada çok önemli olacaktır” dedi.
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