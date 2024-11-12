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Narin Güran cinayeti soruşturması! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı?

Narin Güran cinayeti soruşturması! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı?

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 09:22
Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. A Haber ekibi olayı ilk günden takip edip katil zanlısının yakalanması için önemli çalışmalara imza atıyor. Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, canlı yayında katil zanlısının tutuklu amca salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın da olabileceği üzerinde durdu. Bu iddia Salim Güran'ın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Abdurrahman Şimşek'i arayarak, neden Devran Güran'ın isminin zikredildiğini sordu.
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