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Narin davasında deliller kimi işaret ediyor?

Narin davasında deliller kimi işaret ediyor?

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.11.2024 18:41
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 7 Kasım'da başladı. 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelendi. İşte tüm detaylar...
Narin davasında deliller kimi işaret ediyor?
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