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Narin davasında bilirkişiden ek rapor istendi

Narin davasında bilirkişiden ek rapor istendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.11.2024 13:02
Güncelleme:11.11.2024 13:02
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Narin Güran davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç daraltılmış bazların önemli bir delil olduğunu vurgularken "Bilirkişiden ek rapor istendi" dedi. Katillerden yargının hesap soracağını söyleyen Bakan Tunç "Karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi geçerli" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç mahkemenin yeni deliller istediği belirtirken, bu delillerin 26 Aralık'ta değerlendirileceğini vurguladı.
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