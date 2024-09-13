13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetinin anatomisi! Cinayet delilleri…

Narin cinayetinin anatomisi! Cinayet delilleri…

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 10:48
8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül’de dere yatağında çuval içinde suya gömülü bulundu. Türkiye’nin ciğerini yakan cinayetin anatomisini canlı yayında A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinin anatomisi!
Narin cinayetinin anatomisi!
Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti
Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti
Bitkisel atıklar gübre oldu
Bitkisel atıklar gübre oldu
Mersin’de aronya hasadı başladı
Mersin'de aronya hasadı başladı
Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Trafik ışıklarında kaza: Otomobil takla attı
Trafik ışıklarında kaza: Otomobil takla attı
Babası gece Narin’in mezarına gitti
Babası gece Narin’in mezarına gitti
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Kaya balının kilosunu 3 bin TL’den satıyor
Kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor
Gümüşhane’de asırlara meydan okuyan su kemeri
Gümüşhane'de asırlara meydan okuyan su kemeri
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Bitlis’te çekirgeye karşı dronla mücadele
Bitlis'te çekirgeye karşı dronla mücadele
Daha Fazla Video Göster