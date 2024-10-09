Narin cinayetinde yeni gelişmeler! Kamera kayıtlarındaki kayıp 8 gün araştırılıyor

Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 51 gün geçti. Cinayetin nasıl gerçekleştiği hala belirsizliğini koruyor. Tavşantepe Köyü’nde son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarırken ekiplerimizden Mehmet Karataş ve Ramazan Almaçayır önemli bilgiler verdi.

Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgiler şöyle:

Soruşturmanın yüzde 80'li kısmı tamamlandı. Puzzleın eksik parçaları yerine oturdu Çünkü halihazırda savcılık dosyasında cinayetin katil zanlısı ve iştirak edenlerle ilgili olarak baş şüpheliler belliydi. Zaten burada baz istasyonundan sinyal veren isimler var. Anne, amca, diğer yengeler ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar baş şüpheliler zaten. TÜBİTAK'taki görüntüler incelendikten sonra ve HTS kayıtlarındaki, şüphelilerin telefon kayıtlarının birbiriyle eşleştiği saat dilimi ve Şahin Gözü güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler oturduğunda yüzde seksenlik bölümünün incelenmesi zaten bu kayıtların artık bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili olarak bu cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğini ortaya çıkaracak. Ancak şunu belirtelim, bu kayıtlar ortaya çıksa bile itiraf gelecek mi? Ben yine geleceğini sanmıyorum.

Mehmet Karataş'in canlı yayında verdiği bilgiler:

Elli bir gündür bir itirafla değil bunların delillerle ortaya konacağı belli. TÜBİTAK'tan gelecek olan görüntüler büyük önem taşıyor. HTS kayıtları şunu gösterdi; şu anda gözaltında on iki kişi var. Bu on iki kişinin içerisinde dokuzu akraba, üçü ise yabancı. Şimdi burada dokuz tutuklunun içerisinde Salim, Yüksel, Hediye, Maşallah ve Nevzat Bahtiyar'ın ve Enes'in yani abisinin bunların tamamının olay anında artık bir arada oldukları tespiti yapıldı. Bu ne sayesinde yapıldı? Baz istasyonları ve HTS kayıtları sayesinde. Şu ana kadar acaba olay yerinde kim vardı diye tartışılıyordu. Artık olay yerinde olanlar belli. Yani ne olduysa bu kişiler arasında. Ya buradan bir kişi öldürdü ya da bunlardan biri öldürdü.

Çünkü neden? Saat 15.18'den sonra HTS kayıtları ve baz istasyonundan alınan oradaki sinyaller şunu gösteriyor: Bu görünen altı kişinin olay günü bir arada oldukları ve ne olduysa bu kişiler arasında olduğu belirleniyor. Ya Narin Güran'ın evi ya Nevzat Bahtiyar'ın evi ya da o ahır bölgesiyle ilgili alınan bazı detaylar vardı. Şu ana kadar olay yeri burası olarak görünüyor. Şahin Gözü'nden gelecek olan görüntü ve yine TÜBİTAK'taki o görüntüler elimize ulaştı, o gün artık şu sorunun cevabı gelecek: Burada Narin Güran ya bu yoldan saptı Nevzat Bahtiyar'ın evine gitti.

Çünkü aile diyor ki: Nevzat Bahtiyar sadece yok etmekle kalmadı aynı zamanda öldürdü diye babasının bizzat sözleri var, biz benim gözümde katil odur, diyor. Tabii bunların hepsi bir ihtimal ama bir yandan da alınan tüm sinyallerin, HTS kayıtlarında tüm bilgilerde baz istasyonu burayı gösteriyor. İşte tüm bu soruların cevabı yaklaşık yirmi kilometre mesafeyi çekebilen Şahin Gözü kamerasından ve diğer kayıtlardan gelecek olan sonuç neticesinde öğreneceğiz.