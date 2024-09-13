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Narin cinayetinde tutuklanan 8 kişi cezaevine götürldü

Narin cinayetinde tutuklanan 8 kişi cezaevine götürldü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 08:52
Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklanan 8 kişi Diyarbakır Cezaevi’ne gönderilecek. O noktada bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son gelişmeleri aktardı.
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